FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 dänischen Kronen belassen. Nach dem schwächer als am Markt erwarteten dritten Quartal habe der Windturbinenhersteller erneut seine Jahresziele reduziert, monierte Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings auch Anzeichen von Fortschritten, etwa die Auslieferungen oder die Preisgestaltung betreffend./edh/ck;