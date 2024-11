FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Vestas von 170 auf 130 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Windkraftkonzerns für das dritte Quartal stellten einen Rückschlag für das Vertrauen in das Management dar, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich die Erholung der Margen weiter verzögern./ajx/he;