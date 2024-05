Vestas Wind Systems A-S 23.32 CHF -3.20% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien zwar etwas mau, schrieb Analyst Ajay Patel am Donnerstag in seinem ersten Kommentar. Die Dänen hätten die Jahresziele aber bestätigt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 07:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



