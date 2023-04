Vestas Wind Systems A-S 26.90 CHF 8.49% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 261 dänischen Kronen belassen. Bei den europäischen Windturbinenherstellern sei die Auftragslage immer noch von der Unsicherheit um die aktuelle Energiekrise, steigende Zinsen und erhöhte Rezessionsrisiken geprägt, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings liege wohl das Schlimmste hinter den Unternehmen, die nun in eine Phase sich erholender Margen, steigender Preise und sinkender Kosten eintreten dürften. Vestas sei im Sektor am besten positioniert./edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



