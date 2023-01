NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 dänischen Kronen belassen. Analyst Lucas Ferhani bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den neuen Industrieplan, mit dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europas Wirtschaft zum Weltmarktführer für saubere Technologien und Innovationen machen will. Der Experte verwies darauf, dass er bereits weitere regulatorische Unterstützung in der EU für die Windindustrie erwarte. Die Genehmigungen für neue Anlagen blieben derzeit der größte Engpass./la/men;