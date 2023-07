NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Verbio beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen. Als führender Hersteller von Bio-Kraftstoffen sei das Unternehmen gut positioniert, um von der Dekarbonisierung von Branchen wie Schwertransport und Industrie zu profitieren, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die robuste Bilanz gebe zusätzlichen Spielraum für weiteres Wachstum./gl/ag;