HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio angesichts gesunkener Gaspreise auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Gaspreis-Entwicklung stehe mit dem milden Winter in Zusammenhang, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Verbio sei dies ein zweischneidiges Schwert, denn der Biosprit-Hersteller sei in der Produktion von Gas abhängig, verkaufe aber selbst aus Biomasse hergestelltes Gas. Er schätzt, dass die positiven Effekte die negativen überlagern werden - und sieht daher Luft nach oben für die Unternehmensziele./tih/edh;