HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das schlimmste Szenario sei für den Hersteller von Biokraftstoffen wohl verhindert worden, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf einen Pressebericht über sinkende Förderung durch das Umweltministerium. Bevor genauere Details zu den regulatorischen Veränderungen bekannt werden, nimmt er an seiner Einschätzung keine Veränderung vor./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:27 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:27 / MESZ



