HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Varta nach Halbjahreszahlen von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Diese seien zwar stark gewesen, aber doch etwas schwächer als von ihm erwartet, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem neuen Ausblick auf das Gesamtjahr bleibe der Batteriehersteller noch immer hinter dem Marktkonsens zurück. Zudem stiegen die Investitionen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.