FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Varta nach dem jüngsten Kursrutsch von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Den fairen Wert der Aktien des Batteriekonzerns sieht Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter bei 145 Euro. Der Experte rechnet mit einer spürbaren Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere bei Lithium-

Ion Solutions & Microbatterien. Zudem dürfte es tendenziell positive Nachrichten hinsichtlich der neuen V4Drive-Zelle geben./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 07:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 07:25 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.