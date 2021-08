LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vantage Towers von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit Blick auf die europäischen Sendemastenbetreiber nach 2022 mit einer Verlangsamung der Übernahmeaktivität, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. 2022 und 2023 dürfte Inwit aus eigener Kraft am schnellsten wachsen und dabei 2024 den Höhepunkt erreichen. Die Vodafone-Tochter Vantage dürfte ihr Wachstum weiter beschleunigen und Inwit übertrumpfen. Es werde aber wohl nicht reichen, um auch Cellnex zu überholen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.