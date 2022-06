NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Gerüchteküche um mögliche Fusionen in der Funkturmbranche habe sich inzwischen als Kurstreiber erschöpft, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte glaubt jedoch weiter an eine Verbindung zwischen Cellnex-Deutsche Telekom und Totem-Vantage. Sein neutrales Rating für Vantage reflektiere unter anderem ein schwächeres Umsatzwachstum, die hohe Bewertung und das Risiko der Vodafone-Pläne, die Vantage-Beteiligung mit der Zeit teils zu veräußern./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 18:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 00:15 / BST



