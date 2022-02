NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vantage Towers nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Funkmasten-Betreiber habe durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen Lieferkettenproblemen revidierte er seine kurzfristigen Schätzungen moderat nach unten, erhöhte aber wegen eines Auftrags des Mobilfunkbetreibers 1&1 seine langfristigen Prognosen./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.