FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vantage Towers von 35,50 auf 34,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertungen europäischer Sendemastenbetreiber hätten im bisherigen Jahresverlauf angesichts eines Umfeldes zunehmender Zinsanstiege gelitten, was auch weiterhin belasten dürfte, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Vodafone-Tochter Vantage sei allerdings robust und habe gute Wachstumsaussichten. Die Aktie jedoch sei nicht die günstigste unter den Sendemastenbetreibern./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.