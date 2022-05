HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Abhilash Mohapatra verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Kreisebericht des Finanznachrichten-Unternehmens Mergermarket. Dem zufolge sind American Tower und Vantage Towers bereits aus der Auktion für einen Anteil an der deutschen Mobilfunkmasten-Sparte der Deutschen Telekom (Deutsche Funkturm) ausgeschieden. Es seien kartellrechtliche Bedenken genannt worden, da beide bereits auf dem deutschen Mobilfunkmarkt stark präsent seien./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 11:49 / GMT

