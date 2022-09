LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vantage Towers von 32 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison im Sektor überarbeitete Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen. Für die Vodafone-Funkturmtochter setzt er nun angesichts des starken Renditeanstiegs an den Anleihemärkten höhere gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC) an./tav/edh



