NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.

Die Jahreszahlen des Autozulieferers seien von gemischter Qualität, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2023 mache keine wesentlichen Anpassungen der Gewinnerwartungen erforderlich. Er impliziere aber deutliche Kürzungen auf der Cashflow-Ebene./tih/mf;