NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Valeo nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Vor dem Zahlenwerk zum dritten Quartal sei der Autozulieferer im Vergleich zu vielen anderen optimistischer gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher sehe er die von Valeo gesenkten Jahresziele für 2021 nun als eine Art Kapitulation an und bekräftige seine Zurückhaltung in Bezug auf althergebrachte Autozulieferer. Er zieht Aktien von Autoherstellern aus dem Premium-Bereich vor./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 08:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 08:06 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.