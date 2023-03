NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Es sei ein solides Quartalsergebnis des Autozulieferers zu erwarten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu dürften unter anderem die weltweit gestiegenen Pkw-Produktionszahlen beigetragen haben./mf/gl;