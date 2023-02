Valeo 19.14 EUR -9.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Valeo nach der Vorlage der Jahreszahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Dass sich der Aktienkurs des Autozulieferers am Freitag deutlich schlechter als der Autosektor entwickelt habe, dürfte vor allem an der Prognose für den freien Barmittelzufluss gelegen haben, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Montag vorliegenden Studie. Er führt den Ausblick zugleich auf einen "konservativen Ansatz" zurück sowie darauf, dass Mercedes-Benz eine Partnerschaft mit Luminar bekannt gegeben habe. Bisher nämlich sei Valeo der einzige Lieferant von Lidar-Systemen (Light Detection and Ranging) des Autobauers./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.