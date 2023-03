ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS von 206 auf 203 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Treffen mit Finanzchef Brian Newman habe die strategische Stärke des Logistikanbieters untermauert, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Zeiten konjunktureller Widrigkeiten zeige sich das Unternehmen widerstandsfähig. Allerdings habe UPS bestätigt, dass sich die Nachfrageschwäche des vierten Quartals 2022 im ersten Quartal 2023 fortsetzt./bek/edh;