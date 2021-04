ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS von 215 auf 261 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Allison Landry schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem außergewöhnlich guten Quartal des Logistikkonzerns. Der operative Gewinn habe die Erwartungen bei weitem übertroffen, die Profitabilität sei so hoch wie seit dem zweiten Quartal 2016 nicht mehr./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 08:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.