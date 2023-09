NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach einem Treffen mit dem Management des Logistikers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 186 US-Dollar belassen. Die Aussagen zu den weiteren Aussichten wertete Analyst Brian Ossenbeck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie insgesamt als neutral in Bezug auf die Erwartungen, die gegenwärtig recht negativ seien./ajx/he;