NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 181 US-Dollar belassen. Die Einigung des US-Logistikkonzerns mit der Gewerkschaft Teamsters dürfte bis zur Vorlage der Zweitquartalszahlen auf der Aktie lasten, schrieb Analyst Brian Ossenbeck am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/mis;