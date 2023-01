NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 181 US-Dollar belassen. Analyst Brian Ossenbeck zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein neutrales Fazit nach dem Quartalsbericht des US-Logistikers. Die Aktie dürfte seiner Ansicht nach eher bewegt werden von den Aussagen im Rahmen einer anschließenden Investorenkonferenz./tih/ajx;