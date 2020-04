HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für UPS nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 US-Dollar belassen. Die Belastungen aus der Coronavirus-Krise hätten seien schwerwiegender als positive Effekte aus dem gestiegenen Geschäft mit Privathaushalten, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem Heimatmarkt seien zudem die Kosten je ausgeliefertem Paket gestiegen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



