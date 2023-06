ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 198 US-Dollar belassen. Die Gewerkschaft Teamster habe den Logistiker zu einem finalen Tarifangebot bis zum 30. Juni aufgefordert, danach drohten landesweite Streiks, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit einher gingen kurzfristige Risiken, aber die langfristige Perspektive rücke die Aktie weiter in ein attraktives Licht./tih/bek;