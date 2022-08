LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet nach Quartalszahlen von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Internetkonzerns habe er seine Prognosen nur geringfügig verändert, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe er seine Kapitalkosten-Schätzung bei der Mobilfunktochter 1&1 erhöht, um das höhere Risiko des 5G-Netzausbaus zu berücksichtigen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.