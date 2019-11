LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Damit reflektiere er den nachteiligen Schiedsspruch für die Tochter 1&1 Drillisch zu Großhandelspreisen, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe aber noch drei weitere Entscheidungen dazu, denen der Experte größere Erfolgschancen beimisst. Kurzfristig dürfte es dazu aber erst einmal keine Neuigkeiten geben. Seine Schätzungen passte er nun an die neuen Ziele von United Internet und Drillisch an. Mit einer Erholung im Jahr 2020 rechnet er nicht./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 21:45 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.