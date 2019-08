LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für United Internet auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der mögliche Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes durch United Internet und die Tochter 1&1 Drillisch dürfte nur langsam erfolgen, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürften die Auswirkungen auf den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) 2020 begrenzt sein, weshalb beide Unternehmen wieder höhere Dividenden zahlen dürften./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 16:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.