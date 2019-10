FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet nach einer Gewinnwarnung des Telekommunikationskonzerns von 32 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe die finanziellen Auswirkungen eines Gutachtenentwurfs zur Preisanpassung in seine Modellschätzungen eingearbeitet und seine Gewinnannahmen entsprechend reduziert, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 14:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 15:01 / MESZ





