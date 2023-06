HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat United Internet nach einer bankeigenen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Interesse an Neuigkeiten zum Stand des Ausbaus des 1&1-Mobilfunknetzes samt dem Bau von Antennenstandorten sei sehr hoch gewesen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Finanzvorstand Ralf Hartings bekräftigt, dass es keine alternativen Pläne für 1&1 zum Aufbau eines eigenen Netzes gebe und dass der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Antennenstandorten liege. Die nächsten Monate dürften daher entscheidend für den Erfolg des Internetanbieters und das Netz der Tochter 1&1 sein./ck/ajx;