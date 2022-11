NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper nach detaillierten Neunmonatszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Da die Eckdaten des Energieversorgers bereits bekannt gewesen seien, habe es keine Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ag;