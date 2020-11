NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Uniper von 23 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Energiewandel und die damit verbundenen Klimaziele dürften dem Energiesektor und dort vor allem den Erneuerbare-Energien-Aktien eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung ermöglichen, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Kraftwerksbetreiber Uniper mit seinem starken Fokus auf fossile Energieträger sei vor diesem Hintergrund seine einzige negative Aktienempfehlung./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2020 / 17:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.