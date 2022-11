ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Uniper von 2,00 auf 1,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sam Arie bezog damit in einer am Dienstag vorliegenden Studie die in der Vorwoche bekannt gegebene, weitere Kapitalerhöhung ein. Der Experte kalkuliert mit zusätzlichen 20 Milliarden Euro. Arie sieht "keine solide, fundamentale Basis für eine optimistischere Einschätzung". Die jüngsten Kurskapriolen kann er sich vor allem mit der Schließung großer Leerverkaufspositionen erklären./ag/gl;