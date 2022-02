NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Uniper von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das zunehmende Auseinanderdriften von Energieangebot und Nachfrage auf dem Heimatmarkt dürfte höhere Margen (Spark Spreads) für Gaskraftwerke begünstigen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positive Gewinnrevisionen der Konsensschätzungen für den Energieversorger seien daher gut möglich. Er bleibe aber bei seinem Anlageurteil, da die Aktie des über ihrem fairen Wert gehandelt werde./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 22:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST





