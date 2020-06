ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 22,50 auf 25 Euro angehoben. Analyst Sam Arie kehrt damit nach der jüngsten Kursrally zu seiner Verkaufsempfehlung für den Versorger zurück. Angesichts des fehlenden Gewinnwachstums und einer geringen Wahrscheinlichkeit für einen Beherrschungsvertrag mit Fortum hält er die Bewertung für nicht gerechtfertigt, wie der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 15:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.