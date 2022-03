NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der deutschen Energiepolitik nach der russischen Invasion in der Ukraine. Der frühere Uniper-Chef Andreas Schierenbeck habe in einem Gespräch untermauert, dass es kurzfristig sehr schwer sei, sich von russischem Gas zu verabschieden. Mittelfristig sei es aber denkbar, dieses durch Flüssigerdgas und längerfristig durch Wasserstoff zu ersetzen. Die Aussagen seien beruhigend, was den Gasbedarf von Uniper betrifft./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 00:37 / UTC



