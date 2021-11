NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper nach endgültigen Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 29,5 Euro belassen. Der Ausblick sei bereits zur Vorlage der vorläufigen Zahlen im Oktober angehoben und nun bekräftigt worden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe die Aktie des Energieunternehmens erst kürzlich hochgestuft wegen der wachsenden Wahrscheinlichkeit, dass der Versorger Fortum die Uniper-Minderheitsaktionäre herauskaufen werde. Fundamental habe sich für ihn nicht verändert./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 09:27 / UTC



