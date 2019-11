HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Uniper auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der in den ersten neun Monaten erzielte operative Gewinn (Ebitda) des Ernergiekonzerns habe erwartungsgemäß unter dem Vergleichswert des Vorjahres gelegen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe aber die Entwicklung beim Konzernüberschuss. Weiterhin unbekannt blieben jedoch die Beweggründe für die Uniper-Übernahme durch das finnische Unternehmen Fortum./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 16:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / 16:05 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.