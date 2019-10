HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Uniper nach der Ankündigung des Erwerbs weiterer Anteile durch Fortum von 31 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Streben des finnischen Energiekonzerns nach mehr Kontrolle könnte wichtige Auswirkungen auf den verbleibenden Streubesitz bei Uniper haben, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe zwar weiter wettbewerbsrechtliche Hürden in den USA und Russland, diese schienen aber überwindbar zu sein./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



