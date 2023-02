NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährige Gewinnschätzung je Aktie um 6 Prozent, was sie mit negativen Währungseffekten, einer langsameren Margenerholung und Finanzierungskosten begründete./tih/edh;