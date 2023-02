NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Die Zahlen des Konsumgüterherstellers für 2022 entsprächen den Erwartungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2023 unterlägen die Volumina und Margen aber Risiken./ajx/jha/;