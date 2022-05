NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Die Berufung des aktivistischen Investors Nelson Petz in den Verwaltungsrat des Konsumgüterkonzerns dürfte angesichts dessen Erfolgsbilanz vom Markt begrüßt werden, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin wartet nun gespannt auf dessen Forderungen oder eine mögliche gemeinsame Strategie des Vorstands, da aktuell der Weg des Konzerns hin zur Wertschöpfung noch unklar sei./tav/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 07:59 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.