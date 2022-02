NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Der Konsumgüterhersteller verfüge über mehrere Bereiche, in denen er Potenziale zur Wertsteigerung realisieren könne, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber höchst ungewiss, ob dies gelingen werde. Derzeit werde der Titel so hoch bewertet wie die Wettbewerber. Die Ergebnisrückgänge hemmten unterdessen die Kursentwicklung./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 00:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 00:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.