NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Konsumgüterhersteller sei überraschend stark ins Jahr gestartet, habe sich aber trotzdem vorsichtig um Jahr geäußert, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih;