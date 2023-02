NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Die Jahresresultate des Konsumgüterkonzerns hätten in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schwach sei aber der Ausblick auf die Profitabilität und die Absatzvolumina im Jahr 2023./tih/edh;