NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Unilever PLC anlässlich der jüngst vorgestellten neuen Unternehmensstrategie von 3800 auf 3700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er sehe nur wenig Neues, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Konsumgüterkonzerns. Ohne eine substanzielle Erhöhung der Marketingausgaben werde es wohl nicht gelingen, das Umsatzwachstum wie geplant anzukurbeln. Dafür müsse Unilever kurzfristig niedrigere Margen akzeptieren./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:13 / ET



