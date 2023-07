ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever von 3150 auf 3190 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem Halbjahresbericht könne man eher von Erleichterung sprechen als echter Hoffnung, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet in den kommenden Jahren nur mit einer moderaten Margenverbesserung, was zu Korrekturen der Markterwartungen führen könnte. Der Konsens für 2025 liege bei 17,4 Prozent, Delmas kalkuliert mit 16,9 Prozent./ag/jha/;