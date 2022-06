ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Die Berufung des aktivistischen Investors Nelson Peltz in den Verwaltungsrat könnte Anlegern Hoffnung auf deutlichen Strategiewandel beim Konsumgüterkonzern machen, schrieb Analyst Guillaume Delmas am Dienstag in einer ersten Reaktion./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 08:17 / GMT



